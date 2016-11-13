Росія чи ЄС: у Молдові сьогодні відбудеться другий тур президентських виборів

Про це повідомляє ТСН.

Молдавани опинились перед гострим вибором - або рухатись в сторону Росії, або в бік Євросоюзу. Вперше за понад 20 років президента у Молдові обирають громадяни, а не парламент. Такі зміни до законодавства були ухвалені під тиском демонстрацій та протестів населення проти діючої влади.

Центрвиборчком країни відзвітував про готовність до дня голосування. Всі скарги розглянуто. Секретар Центрвиборчкому каже, що з виділених державою 100 мільйонів леїв на виборчу кампанію ( близько 4,5 мільйонів євро) вдалось зекономити чималу частину.

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Лідер перегонів Ігор Додон, який має чітку проросійську позицію, обіцяє законодавчо затвердити курс на зближення з Росією та переслідувати своїх опонентів. "Другий наказ – щодо відновлення гарних відносин з Росією. нам потрібен російський ринок та ми маємо вирішити проблему мігрантів. Та третій буде проти тих, хто хоче зруйнувати молдавську державність та об'єднати її з Румунією", - повідомив Додон про свої перші президентські кроки в разі обрання.

Як відомо, у першому турі Додон набрав 49,12% голосів, а його опонентка Майя Санду — 37,6%. Для того, аби виграти вибори, кандидат має отримати більше половини голосів.