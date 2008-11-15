Перехідну адміністрацію Обами охоронятимуть в посиленому режимі

Посилена охорона штабу перехідної адміністрації вибраного президента США Барака Обами, для чого додатково виділяються ще 60 офіцерів поліції, повідомив у суботу в інтерв`ю газеті "Чикаго трибьюн" президент профспілки службовців міської поліції Чикаго Марк Донах`ю, пише РІА Новості.

Штаб перехідної адміністрації Обами знаходиться в центрі Чикаго у федеральній будівлі, навколо якої зараз розширений периметр безпеки і поставлені додаткові огорожі. Крім десятків офіцерів поліції, що вже цілодобово несуть охорону периметра навколо будівлі, додаткові 60 офіцерів прямують на охорону приміщень самого штабу. Вдень і увечері охороняти штаб будуть по 25 офіцерів, ще 10 поліцейських нестимуть охорону в нічну зміну, повідомив Донах`ю. Посилення охорони є тимчасовим і триватиме до 20 січня, коли у Вашингтоні пройде церемонія інавгурації нового президента, і Обама офіційно вступить на посаду голови держави.