Програма нової російської партії має назву "Капіталізм для всіх"

З`їзд партії "Правое дело" затвердив програму партії, яка називається "Капіталізм для всіх".

Як наголошується в документі, члени партії об`єдналися, щоб разом побудувати суспільство, де вища цінність - людина, її права та свободи. Гасло партії - "Свобода, власність, порядок!".

Прихильниками партії, згідно з її програмою, є прогресивні сили Росії, що сповідують ідеї демократії, вільного ринку, верховенства права і загальної рівності.

"Правое дело" позиціонує себе як партія для людей середнього класу.

"Капіталізм для всіх" - це, згідно з програмою, - демократія, свобода підприємництва, порядок, справедлива соціальна система, етичні принципи і гуманітарні цінності, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Москві відбувся установчий з`їзд нової партії "Правое дело", до якої ввійшли Союз правих сил (СПС), Демократична партія Росії і партія "Громадянська сила". Напередодні всі три партії ухвалили рішення про саморозпуск, а на з`їзді колишні члени трьох партій одностайно проголосували за створення всеросійської політичної партії "Правое дело". Нова партія розраховує на створення фракції в Державній думі після виборів 2011 року.