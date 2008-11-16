У Росії об'єдналися три праволіберальні партії

У Москві відкрився установчий з`їзд нової партії "Правое дело". До нового політичного об`єднання увійдуть Союз правих сил (СПС), Демократична партія Росії і партія "Громадська сила". Всього в з`їзді беруть участь 279 делегатів з 79 регіонів.

Напередодні всі три партії ухвалили рішення про саморозпуск, а на з`їзді колишні члени трьох партій одностайно проголосували за створення всеросійської політичної партії "Правое дело".

Нова партія розраховує на створення фракції в Держдумі після виборів в 2011 році, заявив журналістам один з авторів проекту Леонід Гозман.

Відповідаючи на запитання журналістів, яка в нової партії програма, він сказав, що для "Правого дела" програма-максимум - це свобода, ринкова економіка і демократія в країні, а програма-мінімум - фракція в Держдумі.