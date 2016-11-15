Суд Єгипту скасував смертний вирок екс-президенту Мурсі

Як передає місцеве телебачення, суд вищої інстанції постановив скасувати вердикт і передати справу на повторний розгляд, повідомляє ТАСС.

Як зазначається, скаргу на винесений в минулому році вирок було подано від імені 27 представників керівництва ісламістів, засуджених на страту або довічне ув'язнення у цій справі.

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У жовтні прокуратура Касаційного суду рекомендувала скасувати вердикт щодо Мурсі.

16 червня 2015 року Кримінальний суд Єгипту у справі про масову втечу ув'язнених з в'язниць засудив до вищої міри покарання Мурсі, духовного наставника "Братів-мусульман" Мухаммеда Бадіа, його заступника Рашада аль-Байюмі, одного з активних керівників ісламістів Ісама аль-Арьяна і колишнього спікера парламенту Саада аль-Кататні.

Решта були засуджені до довічного ув'язнення. Всього у справі "проходили" понад 130 осіб, але тільки 27 виявилися в руках правосуддя, а щодо інших вердикти були винесені заочно.

Як постановив Кримінальний суд, тяжкість вчиненого злочину криється не у втечі з місць позбавлення волі як такому, а в "наступних нападах на поліцейські ділянки, навмисних вбивствах співробітників силових структур та інших діях, спрямованих на підрив стабільності і територіальної цілісності держави".