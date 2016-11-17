Потенційного держсекретаря США перевіряють на предмет контактів із Росією, Сербією та Іраном

Ці контакти можуть стати об'єктом критики, якщо Джуліані буде номінований на посаду керівника зовнішньополітичного відомства, передає Радіо Свобода за інформацією AP і Reuters.

У 2012 році зустрівся в столиці Сербії Белграді з нинішнім прем’єр-міністром Сербії Александаром Вучичем. Тоді Вучич був лідером Сербської прогресивної партії. Ця політична сила була союзником екс-президента Югославії Слободана Мілошевича, який за свої дії в 1990-х роках перебував під судом у Гаазькому трибуналі.

Повідомлення про активність Джуліані спонукало тодішнього держсекретаря США Гілларі Клінтон назвати в електронному листуванні такі дії «обурливими». Посольство США в Белграді тоді видало заяву, що Сполучені Штати не підтримують жодну сторону на виборах у Сербії.

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Ще два епізоди, які можуть викликати критику, стосуються російських та іранських контактів Джуліані.

Сам Джуліані розглядає його закордонні поїздки і контакти як одну з головних причин, чому він є достатньо кваліфікованим для роботи держсекретарем. «Я був у 80 країнах, 150 різних зарубіжних поїздках. Це виступи, консультування з питань безпеки, де я допоміг боротися зі злочинністю», – сказав Джуліані в інтерв'ю Fox News 15 листопада.

Джуліані критикував колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон за її зв’язки з урядами іноземних держав і керівництвом корпорацій, коли вона працювала в Білому домі.