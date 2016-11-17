Росія застосувала стратегічні бомбардувальники проти "об'єктів бойовиків" у Сирії (відео)

Літаки ВКС РФ із двома дозаправками в повітрі пролетіли 11 тисяч кілометрів над Східною Атлантикою і обстріляли крилатими ракетами об'єкти "терористів у Сирії". Про це заявили в Міноборони РФ, передає РБК.

Як повідомляє російське відомство, ударів було завдано по бойовиках ІДІЛ та організації "Джабхат Фатх аш-Шам".

Читайте також"Світова політика тріщить по швах": як ЗМІ відреагували на вихід Росії з Римського статуту

Літаки злетіли з аеродромів на території Росії і пролетіли 11 тис. км. Під час польоту вони провели дві дозаправки. Удари наносилися з боку акваторії Середземного моря.

При цьому бомбардувальники, які завдали удар, пролетіли над акваторіями північних морів і над Східною Атлантикою. До нанесення ударів залучалися літаки з бази Хмеймім і винищувачі Су-33, які злетіли з борту важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

"Цілями ударів стали пункти управління терористів, склади зі зброєю та боєприпасами. Удари також завдавалися по "скупчень військової техніки" та "цехам з виробництва озброєння", - йдеться в повідомленні.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Міноборони РФ.

Про те, що російські стратегічні ракетоносці Ту-160 і Т-95 проходять підготовку до бойового застосування, повідомляло агентство ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело. За його словами, персонал бази встановлював на літаки, крилаті ракети.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Російська Федерація почала операцію в Сирії з використанням палубної авіації, крилатих ракет, задіяний і авіаносець "Адмірал Кузнєцов".