У Росії похвалилися "масованим вогневим ударом" Су-33 з авіакрила "Адмірала Кузнєцова" по Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає РІА Новости.

Він повідомив, що у вівторок, 16 листопада, був проведений "масований вогневий удар".

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Представник Міноборони РФ запевнив, що кілька каналів розвідки підтвердили загибель не менше 30 терористів, серед яких, як стверджується, польові командири Мухаммад Хелал, Абу Джабер Хармужа і Абуль Баха Аль-Асфари, що планував наступ на Аллепо.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Російська Федерація почала операцію в Сирії з використанням палубної авіації, крилатих ракет, задіяний й авіаносець "Адмірал Кузнєцов".