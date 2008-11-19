Якби вибори в Польщі відбулися сьогодні (опитування)

57% поляків у разі проведення парламентських виборів у листопаді віддали б свої голоси за ліберальну партію «Громадянська платформа» (PO), яка є правлячою в країні. Про це свідчить останнє опитування TNS OBOP, дані якого має УНІАН.

Згідно з опитуванням, за найбільшу опозиційну партію «Право і справедливість (PiS) проголосували б 26% виборців.

У випадку позачергових виборів до Сейму потрапив би також «Союз лівих демократів» (SLD), який підтримують 9% поляків.

Інші партії, за даними опитування, не набрали б необхідних для входження в Сейм понад 5% голосів.

Зокрема, «Польська Аграрна Партія» (PSL), яка входить в урядову коаліцію з «Громадянською платформою» після останніх виборів 2007 року, має підтримку лише 4% виборців.

За даними опитування, підтримка PO, PiS та SLD у жовтні, порівняно з вереснем, зросла на 2% (для кожної з партій).

На 2% зменшилась кількість поляків, котрі готові віддати свої голоси за PSL.

За результатами опитування, 61% поляків взяли би участь у виборах, з яких 32% (на 2% більше) однозначно би пішли голосувати, а 29%, скоріше за все, пішли б.

34% опитаних заявили, що не брали б участі в голосуванні.

До 5 з 7% зменшилась кількість поляків, які не визначились, чи брали б участь у голосуванні.

Довідка УНІАН. Правоцентристська партія "Право і справедливість" програла позачергові парламентські вибори в листопаді 2007 року ліберальній "Громадянській платформі".

PiS зайняв друге місце, отримавши 166 мандатів у польському Сеймі із 450.

PO, яка отримала 209 мандатів, створила урядову коаліцію з Аграрною партією (PSL), яка отримала 31 депутатських місць.

До Сейму також увійшла коаліція "лівих сил" - "Ліві та демократи" (LiD), в яку входять представники партії SLD та SdPl, які разом мають 53 мандати.

PiS виграв вибори 2005 року й контролював уряд до позачергових виборів 2007 року.