Естонія введе візовий режим у прикордонних з Росією районах

Естонія запровадить з 19 січня 2009 року візовий режим для мешканців районів Росії, прилеглих до кордону з прибалтійською республікою.

Наразі діє спрощений режим переходу кордону. Ним можуть скористатися ті, у кого на суміжній стороні є нерухомість, живуть або поховані родичі.

Міністр внутрішніх справ Естонії Юрі Піхл заявив на урядовій годині в парламенті, що Таллін не підтримує ідею деяких країн Євросоюзу щодо спрощення візового режиму з Росією. За його словами, Естонія в цьому відношенні "завжди була на дуже консервативних позиціях".

Піхл вважає, що ухвалення європейської директиви про 50-кілометрову прикордонну зону різко збільшило б кількість людей, що перетинають кордон з обох боків. За його словами, в таких умовах Естонія не може здійснювати належний прикордонний режим.

Лента.ру