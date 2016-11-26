У Росії на хабарях затримали генерала Федеральної служби охорони

Про це повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За даними видання, Лопирьова звинувачують в отриманні двох хабарів при укладанні держконтрактів на ремонт об'єктів ФСО в Сочі на загальну суму 6,2 млн руб. Генерал свою провину не визнав.

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За повідомленням сочинських ЗМІ, у високопоставленого чиновника ФСО знайшли та вилучили гроші й цінності на суму понад 1 млрд руб. Однак представники самого генерала назвали подібні повідомлення домислом. За їх даними, у підозрюваного не знайшли навіть тих грошей, отримання яких йому інкримінують. Тим не менш генерал був затриманий і з аеропорту Адлер літаком відправлений в Москву.

За словами офіційного представника СКР Світлани Петренко, "генерал був звинувачений в отриманні хабарів від керівників ряду комерційних структур за загальне заступництво при укладенні та виконанні державних контрактів на проведення ремонтно-будівельних робіт".

94-й гарнізонний військовий суд у Москві заарештував Геннадія Лопирьова на два місяці. Захист Лопирьова збирається оскаржити це рішення.