З Німеччини планують виселити близько 100 тисяч мігрантів - ЗМІ
Ангела Меркель очікує, що 60 тисяч мігрантів повернуться на батьківщину добровільно, решту депортують примусово.
Канцлер ФРН Ангела Меркель сподівається, що близько 60 тисяч мігрантів і біженців добровільно покинуть Німеччини вже в цьому році, повідомляє ZN.ua з посиланням на Reuters.
"Загалом Меркель планує, що Німеччину до кінця року покинуть 100 тисяч мігрантів та біженців, близько 60 тисяч з яких повернуться на батьківщину добровільно в рамках програм по поверненню, а інших видворять насильно", - йдеться в повідомленні.
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За даними МВС Німеччини, лише в 2015 році в країну прибуло близько 1 мільйона біженців і мігрантів.
Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер повідомляла, що протягом останнього часу прийнято важливі рішення для скорочення кількості мігрантів у тривалій перспективі.
Крім того, в Німеччині були прискорені бюрократичні процедури і вдосконалено законодавство у відношенні мігрантів.
Меркель також зазначила підвищення рівня внутрішньої безпеки, в тому числі завдяки розширенню штату поліції.