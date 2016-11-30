Землетрус в Польщі: двоє гірників загинули під землею, ще шестеро зникли безвісти
Вчора, 29 листопада, на Південному Заході Польщі, неподалік кордону з Німеччиною і Чехією, стався землетрус магнітудою 4,4 бала.
Його епіцентр знаходився неглибоко – всього в 10 км від поверхні. Інформації про руйнування і жертви на землі немає, проте люди розповідають, що в їх будинках гойдалися меблі, пише ТСН.
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А ось під землею є жертви, поранені та зниклі безвісти. У момент поштовхів в шахті "Рудна" державної компанії KGHM в місті Полковиці в Нижній Селезії в небезпечній зоні перебували 16 гірників на глибині 1,5 км.
Двоє загинули – один під землею, а інший вже в лікарні. Ще 8 вдалося піднятися на поверхню, троє з них перебувають у лікарні з тяжкими травмами хребта та черепно-мозковими травмами, їх життю нічого не загрожує. Ще в п'ятьох травми не настільки сильні, вони також у лікарні. А ось ще шість шахтарів пропали безвісти. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.