У готелі "Тадж-махал" в Бомбеї йде зачистка: вже знайшли 40 тіл

Індійська влада закрила місто Мумбаї після терактів, які забрали життя більше 100 людей, передає СNN. Доступ в Мумбаї перекритий, а місцевих жителів просять не покидати місто, де терористи продовжують утримувати дві будівлі: готель "Трайдент-оберой" і житловий комплекс "Наріман". Всі заручники, захоплені терористами раніше в готелі "Тадж-махал", звільнені, повідомляє сайт газети Times of India. Серед постояльців "Трайдента" - дві стюардеси з Росії. Навколо готелю бій також не припинився.

Представник Охорони національної безпеки додав, що ще 200 коммандос NSG терміново відправилися до Мумбаї. Поліцейські і коммандос мають намір знищити або заарештувати терористів, які досі переховуються в готелях. Наразі в звільнених будівлях йде "зачистка", на перших поверхах "Тадж-махала" знайдено близько 40 тіл. Крім того, за даними rediff.com, поліцейський гелікоптер переслідує судно, з якого терористи висадилися в порту Мумбаї.

За останніми даними, в результаті серії вибухів в одному з найбільших ділових і туристичних центрів Індії - місті Мумбаї (Бомбей) загинули більше 100 чоловік, зокрема 9 іноземців, і більше 300 людей поранені. Медики визнають, що деякі потерпілі перебувають у важкому стані.

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