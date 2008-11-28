Єврокомісія вимагає змінити закон про приватизацію Volkswagen

Єврокомісія знову закликає Німеччину змінити закон про приватизацію Volkswagen.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні Єврокомісія вирішила формально звернутися до уряду Німеччини з вимогою виконати рішення Європейського суду від 23 жовтня 2007 року, який визнав три положення закону такими, що не відповідають законодавству ЄС, і, зокрема, статті 56 Угоди ЄС про вільний рух капіталів.

Єврокомісія надіслала Німеччини листа вмотивованої думки, що є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС.

Європейський суд визнав такими, що не відповідають законодавству ЄС, положення у законі 1960 року про обов’язкову присутність держави у наглядовій раді, 20%-й блокуючий пакет і положення про те, що незалежно від кількості акцій, акціонер може голосувати лише 20 відсотками.

Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільних відповідей на лист мотивованої думки, вона може передати справу до Європейського суду.