Президентом Швейцарії на 2017 рік обрано Доріс Лойтхард

Про це повідомляє Swissinfo.ch.

В Берні на спільному засіданні двох палат Федеральних зборів (парламенту) за Лойтхард було віддано 188 голосів із 207 депутатів парламенту.

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Лойтхард зайняла цю посаду повторно, вона вже була президентом Швейцарії у 2010 році.

Довідка. Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі 7 членів Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді. Як перший серед рівних, президент не має повноважень керувати іншими членами Ради і продовжує очолювати свій департамент. Обирається на один рік парламентом з числа членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і володіє переважно представницькими функціями.