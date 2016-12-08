У Держдепі розповіли про переговори Керрі і Лаврова в Гамбурзі

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, передає РБК.

«Секретар Керрі зустрівся сьогодні в Гамбурзі в Німеччині з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим», — йдеться в коментарі Кірбі, опублікованому на сайті Держдепу.

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Вони «обговорили поточні багатосторонні зусилля з досягнення припинення бойових дій в Алеппо, а також доставку гуманітарної допомоги десяткам тисяч сирійських цивільних осіб, які відчувають крайню нужду», — наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава МЗС Росії заявив, що з повстанцями в Алеппо російська сторона буде вести себе "як з терористами"