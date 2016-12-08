Спікер МЗС РФ про Трампа: "торжества дружби, братерства і справедливості" не передбачається
Прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вважає, що після приходу в Білий Дім Дональда Трампа не буде ніякого "торжества дружби, братерства і справедливості".
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Захарової, в Росії немає ніяких ілюзій щодо нової адміністрації президента США.
«Якщо говорити серйозно, то, звичайно, після приходу нової команди ніякого "торжества дружби, братерства і справедливості" не передбачається. Ніяких ілюзій ніхто не відчуває», – написала вона.
При цьому вона висловила думку, що антиросійська кампанія є деструктивною для всього світу, бо начебто порушує баланс.
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«Але потрібно відрізняти замовну антиросійську кампанію від відстоювання власних національних інтересів. Перше - деструктивно не стільки для Росії, скільки для всього світу, бо світ потребує балансу. Друге - нормальний робочий процес, не позбавлений різних витрат», – додала вона.
Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп офіційно заявив про намір призначити на пост глави Пентагону генерала-морпіха у відставці Джеймса Меттіса на прізвисько "Скажений пес", який критикував Росію за її дії в Україні.