Спікер МЗС РФ про Трампа: "торжества дружби, братерства і справедливості" не передбачається

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Захарової, в Росії немає ніяких ілюзій щодо нової адміністрації президента США.

«Якщо говорити серйозно, то, звичайно, після приходу нової команди ніякого "торжества дружби, братерства і справедливості" не передбачається. Ніяких ілюзій ніхто не відчуває», – написала вона.

При цьому вона висловила думку, що антиросійська кампанія є деструктивною для всього світу, бо начебто порушує баланс.

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«Але потрібно відрізняти замовну антиросійську кампанію від відстоювання власних національних інтересів. Перше - деструктивно не стільки для Росії, скільки для всього світу, бо світ потребує балансу. Друге - нормальний робочий процес, не позбавлений різних витрат», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп офіційно заявив про намір призначити на пост глави Пентагону генерала-морпіха у відставці Джеймса Меттіса на прізвисько "Скажений пес", який критикував Росію за її дії в Україні.