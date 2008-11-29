ЗМІ: російським офіцерам заборонено висловлювати незадоволення

Реформа російської армії здійснюватиметься в суворій таємності, а поширення інформації про виникаючі труднощі і настрої у військах повинне бути припинене. Такою є суть директиви "Про недопущення розголошення даних про реформування Збройних сил РФ", яку 11 листопада підписав начальник Генштабу Микола Макаров, пише Лента.ру з посиланням на газету "Коммерсант".

Поява документа викликана незадоволення серед офіцерів різних рівнів реформою, про початок проведення якої міністр оборони Анатолій Сердюков оголосив 14 жовтня. Директива спрямована на припинення контактів незадоволених військових із засобами масової інформації.

Основний зміст реформи - скорочення вже до 2012 року чисельності військ з 1,13 мільйонів до одного мільйона і перехід від дивізійно-полкової структури до бригадної. Це дасть змогу зменшити частку офіцерів в особовому складі російської армії з 32 відсотків до 15 відсотків, що відповідатиме світовій практиці. При цьому кількість генералів скоротиться з 1100 до 900, в 2,5 раза зменшиться кількість працівників центрального апарату Міноборони, а чисельність молодших офіцерів дещо зросте.

Реформа вже наразилася на серйозну критику всередині армії, зокрема в керівних структурах. За даними видання, рапорт про звільнення подали начальник ГРУ Генштабу генерал армії Валентин Корабельников, начальник тилу Володимир Ісаков і начальник Центрального командного пункту генерал-лейтенант Володимир Гошкодера, а також ще кілька армійських керівників.

Зі свого боку Міноборони РФ заперечує наявність документа, який забороняє офіцерському корпусу коментувати ЗМІ реформу Збройних сил РФ. "У військовому відомстві і так достатньо документів, які регламентують виступи офіцерів і генералів міністерства оборони", - заявив офіційний представник відомства полковник Олександр Дробишевський.