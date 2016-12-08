Бої в Алеппо: за 26 днів загинули понад 800 осіб, Асад відкидає можливість перемир'я

"Сьогодні 150 тисяч осіб перебувають під загрозою знищення. Ми просимо зупинити бомбардування і гарантувати безпечний вихід з міста", - сказав Брита Хаджі Хассан в Женеві на зустрічі зі спецпосланцем ООН по Сирії Стаффаном де Містурою, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Президент Об'єднання сирійських організацій по наданню медичної допомоги (UOSSM) Тавфик Чамаа повідомив, що термінової евакуації з Алеппо і госпіталізації потребують близько 1500 хворих. За його словами, евакуацію можна здійснити тільки під контролем міжнародних спостерігачів, щоб запобігти ймовірність того, що хворі "будуть страчені по дорозі в госпіталь".

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У середу стало відомо, що сирійським урядовим військам вдалося взяти під контроль всі райони в історичному центрі Алеппо - Старому місті, і армія Сирії тепер контролює 75% території східної частини Алеппо.

Сирійські повстанці в середу попросили про п'ятиденне перемир'я, щоб евакуювати поранених з районів в східній частині Алеппо, після того як вони вивели всі свої загони зі Старого міста.

США, Британія, Німеччина, Італія, Франція і Канада також закликали протиборчі сторони до негайного припинення вогню, щоб дати можливість співробітникам ООН доставити гуманітарну допомогу.

Як повідомляють правозахисники, на підконтрольній повстанцям території залишаються десятки тисяч мирних жителів. Запаси продовольства на межі, міські лікарні у східному Алеппо не працюють.

Сирійська влада виключила можливість якого-небудь перемир'я в Алеппо. У понеділок Росія і Китай наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН про тижневе припинення вогню в Алеппо.

Наступ сирійської армії триває за підтримки шиїтських ополчень, що фінансуються Іраном, і російської авіації.