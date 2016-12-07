Уся східна частина Алеппо перейшла під цілковитий контроль армії Асада - ЗМІ

Про це повідомляє сайт телеканалу Euronews з посиланням на Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини.

Війська опозиції утримували старі квартали міста упродовж чотирьох років. Після їхнього відступу урядова армія заявляє про контроль над двома третинами Алеппо. Зокрема, уся східна частина міста перейшла під цілковитий контроль війська Асада.

Бомбардування контрольованих повстанцями частин Алеппо тривало усю ніч, щонайменше 15 осіб загинуло, з яких одна дитина.

Ще 11 людей, з них троє дітей, загинули внаслідок обстрілів повстанцями західних кварталів Алеппо.

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Як напередодні повідомляло агентство Reuters, територія, яку контролюють повстанці в Алеппо, звузилась до кількох кілометрів в діаметрі.

Останніми тижнями війська Асада за підтримки російської авіації здійснюють масований наступ у раніше другому найбільшому місті Сирії. Повернення Алеппо під контроль урядових військ дозволить режиму Асада мати суттєві переваги у кровопролитній війні, що за 6 років забрала життя понад 300 тис. осіб.

Також стало відомо, що 5 грудня внаслідок бомбардування госпіталю в Алеппо загинули 2 російські медсестри.