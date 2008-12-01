Між Москвою і Мінськом вибухнув скандал

Як пише газета «Коммерсантъ», зірвано заплановане на сьогодні засідання вищої держради Союзної держави Росії і Білорусі, в рамках якої до Москви збирався прилетіти Олександр Лукашенко.

Інформацію про перенесення засідання вищої держради «Комерсантові» підтвердили в адміністрації президента Росії, російському МЗС і апараті держсекретаря Союзної держави Росії і Білорусі Павла Бородіна.

Як пише "Коммерсантъ", сторони не зійшлися в поглядах на розвиток спільної держави і перенесли зустріч на невизначений термін. Також відклали і підписання російсько-білоруської угоди про об`єднану систему ППО, яке було заплановане на сьогодні.

Эхо Москвы