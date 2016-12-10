Територія школи виявилася єдиною для екстреної посадки військового вертольота в США (фото)
10:20, 10 грудня 2016Світ
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Американський військовий вертоліт Bell UH-1 здійснив екстрену посадку на території школи в Йорктауні, штат Віргінія.
Військовий вертоліт США сів на території школи в штаті Віргінія / Fox5
Про це повідомляється в Twitter військової бази Joint Base Andrews.
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За повідомленням військової бази, причиною посадки, яка була здійснена «як запобіжний захід», став світловий аварійний сигнал.
Фото: Fox5
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