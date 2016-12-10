Територія школи виявилася єдиною для екстреної посадки військового вертольота в США (фото)

10:20, 10 грудня 2016
Світ
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Американський військовий вертоліт Bell UH-1 здійснив екстрену посадку на території школи в Йорктауні, штат Віргінія.

Fox5

Про це повідомляється в Twitter військової бази Joint Base Andrews.

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За повідомленням військової бази, причиною посадки, яка була здійснена «як запобіжний захід», став світловий аварійний сигнал.

Fox5

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Теги: #школа#США#вертоліт