Територія школи виявилася єдиною для екстреної посадки військового вертольота в США (фото)

Американський військовий вертоліт Bell UH-1 здійснив екстрену посадку на території школи в Йорктауні, штат Віргінія.

Про це повідомляється в Twitter військової бази Joint Base Andrews. Читайте такожЗМІ назвали три версії, чому авіаносець "Адмірал Кузнєцов" не втримав російський винищувач За повідомленням військової бази, причиною посадки, яка була здійснена «як запобіжний захід», став світловий аварійний сигнал.

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