Бойовики "ІДІЛ" знову увійшли до сирійської Пальміри – правозахисники

Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на свідчення правозахисників.

За словами представника базованого в Британії Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії Рамі Абдель Рахмана, джихадісти ІДІЛ тепер займають північно-західну частину міста.

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Пальміра була звільнена наприкінці березня сирійськими збройними силами. На цьому тижні джихадісти розпочали наступ, маючи намір знову зайняти місто.

Бойовики "Ісламської держави" утримували Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятки старовини. Зокрема, джихадісти знищили Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і численні статуї. Крім того, ними було підірвано храм, який вважався однією з найбільш значущих пам'яток пізньої античності.

Відступаючи з Пальміри, яку місцеві жителі називають Тадмор, бойовики замінували дороги.

Пальміра - пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До початку конфлікту в Сирії місто щорічно відвідували понад 150 тисяч туристів.

Раніше глава Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдуррахман повідомляв, що бойовики ІДІЛ в ході наступу на двох напрямках на сили сирійської армії наблизилися до Пальміри на відстань в межах 8 км.