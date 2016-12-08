ІДІЛ хоче повернутися до Пальміри: бойовики почали наступ, захопивши спостережні пункти
20:47, 08 грудня 2016Світ
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ІДІЛ в ході наступу наблизилася до сирійської Пальмірі, повідомляє глава Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдуррахман.
Пальміра / REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press
За його словами, бойовики ІДІЛ в ході атаки на двох напрямках на сили сирійської армії наблизилися до Пальмірі на відстань в межах 8 км.
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Координаційний комітет Пальміри у свою чергу заявив, що сили бойовиків атакували з півночі і півдня, захопивши спостережні пункти сирійської армії і невеликі села.
За даними AP, близьке до бойовиків агентство опублікувало відео з чотирма захопленими солдатами сирійської армії.
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