ІДІЛ хоче повернутися до Пальміри: бойовики почали наступ, захопивши спостережні пункти

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press

За його словами, бойовики ІДІЛ в ході атаки на двох напрямках на сили сирійської армії наблизилися до Пальмірі на відстань в межах 8 км.

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Координаційний комітет Пальміри у свою чергу заявив, що сили бойовиків атакували з півночі і півдня, захопивши спостережні пункти сирійської армії і невеликі села.

За даними AP, близьке до бойовиків агентство опублікувало відео з чотирма захопленими солдатами сирійської армії.