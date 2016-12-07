Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці пішов у відставку

Про це повідомляє Reuters.

Президент Італії Серджо Маттарелла попросив Ренці залишитися виконуючим обов'язки прем'єра, поки не завершаться переговори з політичними партіями, на яких повинні визначити наступні кроки.

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«Бюджет затверджений. Дякую всім, і хай живе Італія», – написав Ренці 7 грудня на своїй сторінці в Twitter.

Legge di bilancio approvata. Alle 19 le dimissioni formali. Grazie a tutti e viva l'italiahttps://t.co/PLsLxcrPGS — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 7, 2016

Як пише італійське агентство Aska News, глава держави почне консультації зі спікерами Палати депутатів і Сенату національного парламенту Італії в четвер о 18.00 за місцевим часом.

Як очікується, консультації завершаться в суботу ввечері.

Як повідомляв УНІАН, Маттео Ренці заявив про намір скласти свої повноваження після референдуму, на якому більшість італійців висловилися проти запропонованої прем'єр-міністром конституційної реформи.

В ході зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллой 5 грудня Ренці підтвердив, що піде у відставку. При цьому, Маттарелло попросив прем'єр-міністра відкласти своє рішення, поки парламент не прийме бюджет держави на 2017 рік.