Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці пішов у відставку
Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці пішов у відставку після провалу на референдумі запропонованої ним конституційної реформи.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Італії Серджо Маттарелла попросив Ренці залишитися виконуючим обов'язки прем'єра, поки не завершаться переговори з політичними партіями, на яких повинні визначити наступні кроки.
Читайте такожЖителі Італії на референдумі висловилися проти конституційної реформи - екзит-поли
«Бюджет затверджений. Дякую всім, і хай живе Італія», – написав Ренці 7 грудня на своїй сторінці в Twitter.
Legge di bilancio approvata. Alle 19 le dimissioni formali. Grazie a tutti e viva l'italiahttps://t.co/PLsLxcrPGS— Matteo Renzi (@matteorenzi) December 7, 2016
Як пише італійське агентство Aska News, глава держави почне консультації зі спікерами Палати депутатів і Сенату національного парламенту Італії в четвер о 18.00 за місцевим часом.
Як очікується, консультації завершаться в суботу ввечері.
Як повідомляв УНІАН, Маттео Ренці заявив про намір скласти свої повноваження після референдуму, на якому більшість італійців висловилися проти запропонованої прем'єр-міністром конституційної реформи.
В ході зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллой 5 грудня Ренці підтвердив, що піде у відставку. При цьому, Маттарелло попросив прем'єр-міністра відкласти своє рішення, поки парламент не прийме бюджет держави на 2017 рік.