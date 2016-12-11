Глава МЗС Італії став прем'єр-міністром

Представник президента Серджіо Маттареллі повідомив, що президент доручив йому формування нового уряду після відходу у відставку Маттео Ренці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Паоло Джентілоне, якому 62 роки, заявив, що усвідомлює необхідність термінового формування нового кабінету міністрів з метою стабілізації економічного становища в країні та зміцнення репутації Італії в очах її союзників.

Читайте такожBloomberg: що чекає Італію після відставки Ренці?

У короткій промові після призначення Джентілоне заявив, що має намір працювати в рамках попередньої адміністрації, натякнувши, що він затвердить у складі майбутнього кабінету кілька міністрів, призначених Маттео Ренці.

Очікується, що вже в середу на наступному тижні питання про вотум довіри новому уряду буде обговорюватися в парламенті.

Опозиційні партії відкидають можливість участі в уряді національної єдності.

На референдумі, що пройшов тиждень тому, більшість виборців відкинули програму конституційних реформ, яку пропонував Маттео Ренці, що призвело до його відставки.

Дві опозиційні партії, які виступали проти реформ - "Північна ліга", що виступає за вихід з ЄС, і популістський рух "П'ять зірок" - вимагають проведення дострокових загальних виборів.

Однак інші опозиційні партії не поділяють цієї позиції.

Паоло Джентілоне походить з аристократичної родини і має титул графа.