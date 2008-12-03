Росіяни питають Путіна про кризу, ціни на бензин і Україну

Збільшення пенсійного віку, відносини з Україною, фінансова криза, ціни на бензин і житло - найпопулярніші запитання громадян Росії прем`єр-міністрові Володимиру ПУТІНУ.

Як передає РІА “Новости”,глава уряду, який також є лідером найбільшої російської партії "Єдина Росія", відповість на запитання росіян у прямому теле- та радіоефірі 4 грудня. Спеціальна програма "Розмова з Володимиром Путіним" почнеться о 12.00 за московським часом у прямому ефірі телеканалів "Росія, "Вести", радіостанцій "Маяк" і "Радио России".

Запитання Путіну можна задати через громадські приймальні "Єдиної Росії", на сайті програми www.moskva-putinu.ru.

Як і раніше, одними із запитань, які задають найчастіше, залишається запитання про кризу. Дуже цікавить росіян "квартирне питання", а також питання демографії та материнського капіталу.

З міжнародної тематики у прем`єра цікавляться розвитком співпраці з Києвом. "Як, на вашу думку, складатимуться відносини між Росією і Україною?", - запитують главу уряду.

Є до прем`єра і запитання особистого характеру, наприклад, як він бореться з поганим настроєм і чи ставить якісь умови перед інтерв`ю.

В.ПУТІН запровадив практику відповідей на запитання росіян у прямому ефірі, коли зайняв пост президента країни. Перша "пряма лінія" відбулася в грудні 2001 року.

Як повідомив журналістам прес-секретар глави уряду Дмитро ПЄСКОВ, В.ПУТІН відповідатиме на запитання росіян у Гостиному дворі, де зазвичай відбуваються з`їзди очолюваної ним партії "Єдина Росія", а за підсумками прем`єр розповість журналістам про свої враження.

За словами Д.ПЄСКОВА, для цього в Гостиному дворі обладнають студію, в якій "перебуватимуть понад 400 осіб". Прес-секретар не став прогнозувати, скільки часу може тривати спілкування. Він зазначив, що формат зазнав змін, і аналогії з минулими "прямими лініями" "навряд чи будуть доречні". Утім, розмова буде розлогою, запевнив Д.ПЄСКОВ.