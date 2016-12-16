Лідери ЄС посилять дипломатичний тиск на сторони конфлікту в Сирії

Про це заявив голова Євроради Дональд Туск у Брюсселі в ході саміту ЄС, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Перед обличчям жорстокості сирійського режиму і його прихильників, зокрема, Росії та Ірану, ми не так ефективні, як хотіли б, але ми не залишаємося байдужими до страждань людей. Ми будемо чинити тиск на інших міжнародних гравців, залучених в конфлікт у Сирії, з використанням усіх доступних дипломатичних інструментів", - заявив Туск.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що в питанні введення санкцій проти Росії через Сирії "ніяких варіантів виключати не можна".

Нагадаємо, вчора іноземні ЗМІ повідомили, що в Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити ще на півроку дію санкцій, термін яких повинен був закінчитися 31 січня 2017 року.