"Різдвяний подарунок з феєрверків і цвяхів": на ярмарку в Німеччині 12-річний хлопчик намагався підірвати бомбу

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на The Local.

Першу спробу влаштувати вибух на різдвяному ярмарку хлопчик зробив 26 листопада, однак його саморобний вибуховий пристрій не спрацював.

5 грудня він вирішив повторити задумане. Він сховав рюкзак з вибуховим пристроєм в кущах біля міської ратуші. Підозрілу сумку побачив перехожий, він викликав поліцію, і прибулі фахівці провели контрольований вибух.

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Незабаром підозрюваного 2004 року народження затримали. За даними слідства, вибуховий пристрій було зроблено з частин феєрверку, бенгальських вогнів і цвяхів. Зазначається, що хлопчика міг завербувати один з прихильників «Ісламської держави».

У зв'язку з тим, що хлопчик не досяг 13-річного віку, його поки не можуть судити, тому він був відданий під контроль соціальних працівників.