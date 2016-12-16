Руйнівна операція РФ в Сирії: про першого загиблого російського військового повідомили через рік

Старший розвідник групи спеціального призначення військової частини №31681 Едуард Сокуров з Кабардино-Балкарії загинув 1 жовтня минулого року, повідомлялося на сайті адміністрації Нальчика.

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Пізніше повідомлення видалили, але воно збереглося в кеші.

Обставини загибелі сержанта в повідомленні не вказуються.

Російські ЗМІ підкреслюють, що раніше про загибель Сокурова не було відомо. Таким чином, зазначає РБК, він став 24 військовим збройних сил РФ, чия загибель в Сирії підтверджена.

Судячи з усього, Сокуров був першим загиблим в Сирії російських військових.

Нагадаємо, 30 вересня 2015 року до конфлікту в Сирії на боці урядових сил приєдналася Росія.