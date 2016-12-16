У Казахстані перестали працювати інтернет-сервіси Facebook, Google, Instagram і Youtube
23:13, 16 грудня 2016Світ
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На всій території Казахстану перестали працювати популярні інтернет-сервіси Facebook, Google, Instagram і Youtube.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Ехо Москви.
Причина раптового блокування залишається невідомою.
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Користувачі пов'язують це з інтерв'ю "Радіо Свобода" опозиційного політика Мухтара Аблязова. Воно транслюється на Youtube.
Раніше УНІАН повідомляв, що компанії Facebook і Google прокладуть величезний інтернет-кабель в Китай по дну Тихого океану.
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