У Казахстані перестали працювати інтернет-сервіси Facebook, Google, Instagram і Youtube

23:13, 16 грудня 2016
Світ
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На всій території Казахстану перестали працювати популярні інтернет-сервіси Facebook, Google, Instagram і Youtube. 

REUTERS

Про це повідомляє Ехо Москви.

Причина раптового блокування залишається невідомою.

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Користувачі пов'язують це з інтерв'ю "Радіо Свобода" опозиційного політика Мухтара Аблязова. Воно транслюється на Youtube.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанії Facebook і Google прокладуть величезний інтернет-кабель в Китай по дну Тихого океану.

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Теги: #Казахстан