У Казахстані перестали працювати інтернет-сервіси Facebook, Google, Instagram і Youtube

Про це повідомляє Ехо Москви.

Причина раптового блокування залишається невідомою.

Читайте такожFacebook представив стратегію боротьби з фейковими новинами

Користувачі пов'язують це з інтерв'ю "Радіо Свобода" опозиційного політика Мухтара Аблязова. Воно транслюється на Youtube.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанії Facebook і Google прокладуть величезний інтернет-кабель в Китай по дну Тихого океану.