Facebook і Google прокладуть по дну Тихого океану інтернет-кабель в Китай

Про це повідомляє Дождь з посиланням на CNN.

Обидві компанії заблоковані на більшій території Китаю, але вони вирішили вкласти гроші в ультрашвидкий кабель довжиною майже 13 тисяч кілометрів (вісім тисяч миль), який буде проходити між Лос-Анджелесом і Гонконгом. У Гонконзі сервіси Facebook і Google доступні для користувачів. Гонконг стане основним мережевим концентратором цих компаній в Азії.

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За даними CNN, Facebook і Google не хочуть покладатися на телекомунікаційні компанії, і воліють самі створювати інфраструктуру для поширення інформації. Очікується, що нова тихоокеанська мережа запрацює в 2018 році.

Проект цього кабелю став проектом такого роду для Google. Однак у компанії відзначає, що тихоокеанська мережа буде мати найбільшу пропускну здатність на відміну від інших мереж, що з'єднують Америку та Азію.

Азіатським партнером американських корпорацій стала гонконгська компанія Pacific Light Data Communication. Сторони не розголошують інформацію про фінансову сторону проекту.