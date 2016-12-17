Теракт у Туреччині: кількість загиблих зросла до 14

Про це повідомляє Yeni Safak з посиланням на турецьку владу.

"Щонайменше 14 солдатів були вбиті і 56 поранені в результаті теракту в центральній турецькій провінції Кайсері в суботу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в турецькому місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, що перевозив турецьких військовослужбовців.

Вибух прогримів недалеко від одного з корпусів Університету Ерджієс.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих.