Теракт у Туреччині: кількість загиблих зросла до 14

20:37, 17 грудня 2016
Світ
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Кількість загиблих в результаті теракту в турецькому місті Кайсері зросла.

Пораненого військового вантажать на машину

Про це повідомляє Yeni Safak з посиланням на турецьку владу.

"Щонайменше 14 солдатів були вбиті і 56 поранені в результаті теракту в центральній турецькій провінції Кайсері в суботу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в турецькому місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, що перевозив турецьких військовослужбовців.

Вибух прогримів недалеко від одного з корпусів Університету Ерджієс.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих.

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Новина в сюжеті: Теракт у турецькому місті Кайсері
Теги: #Туреччина#вибух#теракт#Кайсері