Теракт у Туреччині: кількість загиблих зросла до 14
20:37, 17 грудня 2016Світ
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Кількість загиблих в результаті теракту в турецькому місті Кайсері зросла.
Пораненого військового вантажать в машину "швидкої" допомоги в турецькому місті Кайсері, де стався теракт / REUTERS
Про це повідомляє Yeni Safak з посиланням на турецьку владу.
"Щонайменше 14 солдатів були вбиті і 56 поранені в результаті теракту в центральній турецькій провінції Кайсері в суботу", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в турецькому місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, що перевозив турецьких військовослужбовців.
Вибух прогримів недалеко від одного з корпусів Університету Ерджієс.
Раніше повідомлялося про 13 загиблих.
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Новина в сюжеті: Теракт у турецькому місті Кайсері