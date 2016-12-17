У Туреччині знову стався вибух, є жертви
10:15, 17 грудня 2016Світ
481 0
У турецькому місті Кайсері вранці 17 грудня вибухнув автобус військовими, є загиблі і поранені.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіля, начиненого вибухівкою.
Точне число жертв на даний момент невідомо.
Читайте такожТеракт у Стамбулі: 29 загиблих, понад 160 поранених (фото, відео)
Згодом посольство України в Туреччині підтвердило інформацію про вибух в турецькому місті Кайсері, зараз відомство встановлює, чи є серед постраждалих громадяни України.
8.45 #Кайсері. Стався #теракт неподалік від універ. кампусу. Змі повідомляють про десятки поранених. Перевіряємо, чи є громадяни України https://t.co/xYeiAKhhtY— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт у турецькому місті Кайсері