У Туреччині знову стався вибух, є жертви

10:15, 17 грудня 2016
Світ
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У турецькому місті Кайсері вранці 17 грудня вибухнув автобус військовими, є загиблі і поранені.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіля, начиненого вибухівкою.

Точне число жертв на даний момент невідомо.

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Згодом посольство України в Туреччині підтвердило інформацію про вибух в турецькому місті Кайсері, зараз відомство встановлює, чи є серед постраждалих громадяни України.

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Теги: #Туреччина#вибух