У Туреччині знову стався вибух, є жертви

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіля, начиненого вибухівкою.

Точне число жертв на даний момент невідомо.

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Згодом посольство України в Туреччині підтвердило інформацію про вибух в турецькому місті Кайсері, зараз відомство встановлює, чи є серед постраждалих громадяни України.