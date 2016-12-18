Глава МВС Польщі закликав розцінювати акції протесту як спробу перевороту

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, глава МВС Польщі Маріуш Блащак нагадав, що в 1992 році політики, яких не влаштували результати виборів, вирішили влаштувати переворот, і тоді він вдався. Події 16 грудня, на його думку, також є спробою незаконного захоплення влади.

В неділю у зв'язку з акціями, а також футбольним матчем, у Варшаву з усієї країни прибудуть близько 500 співробітників поліції. Про це повідомив представник столичної поліції, передає Польське радіо.

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Крім анонсованої «Комітетом захисту демократії» маніфестації перед Конституційним судом, на стадіоні «Легія» відбудеться футбольний матч. Як підкреслив представник варшавської поліції, тільки для його обслуговування потрібно близько 700 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до конфліктуючих сторін у польському Сеймі з закликом вгамувати емоції.

16 грудня опозиція заблокувала роботу парламенту і організувала акції протесту. 17 грудня демонстранти відновили акції протесту проти недемократичних, на їх думку, рішень влади.

Опозиційні депутати виступили проти обмеження доступу журналістів на слухання. На думку ініціаторів обмеження, журналісти заважають парламентаріям працювати, і доступ до слухань можуть мати тільки п'ять польських телекомпаній.