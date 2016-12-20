Меркель назвала трагедію в Берліні терактом, що був здійснений біженцем

Про це повідомляє Dw.com.

Глава німецького уряду висловила співчуття жертвам інциденту і подякувала поліції, рятувальникам і слідчим. Інцидент буде розслідуваний і винні будуть покарані, запевнила Ангела Меркель.

"Ми не хочемо відмовлятися від різдвяних ярмарків, не хочемо жити в страху. Ми хочемо жити вільно і відкрито", – заявила канцлер ФРН.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехнискрхе.

Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.

Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисне спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.