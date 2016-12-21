Кібератаки та агресія Росії: у Данії визначили основні загрози для країни

У Данії розвідка визначила тероризм, кібератаки та агресію РФ основними загрозами для країни, пише The Local з посиланням на звіт оборонної розвідки Данії щодо довгострокової оцінки ризиків.

Зокрема, у звіті наголошується, що окрім іншого, РФ становить загрозу у кіберпросторі. Кібератаки з Росії та інших зарубіжних держав можуть бути використані, щоб "вплинути на громадську думку" в Данії.

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«Росія не довіряє НАТО і її готовність піти на ризики збільшується. НАТО підвищує безпеку, у тому числі в Балтійському регіоні, і Росія в найближчі роки буде продовжувати бути серйозною проблемою безпеки для Заходу і Данії", - зазначається в документі.

Крім того, у розвідці Данії наголошують, що Росія і надалі буде демонструвати свою військову міць.

Крім того, у звіті також наголошується, що Данія продовжує бути мішенню терористів, шпигунів та злочинців.

Нагадаємо, екс-кандидат у президенти США і член Демократичної партії Хілларі Клінтон назвала кібератаки з боку Росії однією з двох головних причин її поразки на виборах.

За словами Клінтон, неприязнь до неї з боку Володимира Путіна призвела до зламів хакерами серверів Демократичної партії. Вона також додала, що це була атака не тільки проти демократів, але і проти США в цілому.

Екс-кандидат у президенти впевнена, що у російського лідера до неї «особисті рахунки» після того, як в 2011 році вона заявила про фальсифікації на виборах в Держдуму РФ.