США розширили санкції проти РФ через агресію в Україні

У США прийняли рішення щодо розширення санкцій проти Російської Федерації через конфлікт в Україні. Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Зазначається, що до санкційного списку увійшли сім фізичних осіб (Михайло Дєдов, Михайло Клішин, Кирило Ковальчук, Дмитро Лебедєв, Дмитро Мансуров, Олег Мінаєв та Євген Пригожин) та декілька десятків організацій.

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Крім того, санкції також поширюються на два судна під російським прапором - нафтові танкери "Маршал Жуков" і "Сталінград".

Нагадаємо, 19 грудня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку чинність економічних санкцій проти Росії, запроваджених через дестабілізацію ситуації в Україні.

"19 грудня Рада продовжила економічні санкції, спрямовані на окремі сектори російської економіки до 31 липня 2017 року", - йдеться у повідомленні ЄС.

Питання чинності економічних санкцій проти Росії пов'язане з виконанням нею Мінських домовленостей щодо стабілізації ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня економічні санкції відносно Росії були продовжені до 31 січня 2017 року.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєнням. Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.