В уряді Литви тільки через півроку помітили на своїх комп'ютерах російські програми-шпигуни
19:02, 22 грудня 2016Світ
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Литва знайшла «російське» шпигунське програмне забезпечення на урядових комп'ютерах.
Голова національного центру кібербезпеки Литви / REUTERS
Як передає Reuters, про це заявив керівник національного центру кібербезпеки при литовському міністерстві оборони Рімтаутас Черняускас.
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Черняускас стверджує, що з 2015 року було три випадки виявлення «російського» шпигунського софта на урядових комп'ютерах, а в 2016 році нібито сталося 20 спроб зараження.
«Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США», – зазначив Черняускас.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери відстежували українську артилерію через програму на Android.
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