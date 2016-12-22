В уряді Литви тільки через півроку помітили на своїх комп'ютерах російські програми-шпигуни

Як передає Reuters, про це заявив керівник національного центру кібербезпеки при литовському міністерстві оборони Рімтаутас Черняускас.

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Черняускас стверджує, що з 2015 року було три випадки виявлення «російського» шпигунського софта на урядових комп'ютерах, а в 2016 році нібито сталося 20 спроб зараження.

«Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США», – зазначив Черняускас.