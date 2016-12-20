Трагедія на ярмарку в Берліні: ЗМІ розповіли про особистість 23-річного водія, який в'їхав у натовп

Про це повідомляє РБК з посиланням на німецьке видання Die Welt.

За його даними, на Навид нібито народився 1 січня 1993 року в пакистанському місті Турбате. До Німеччини він в'їхав у лютому 2016 року через австро-німецький кордон в місті Пассау у Нижній Баварії.

Увечері 19 грудня вантажівка в'їхала у натовп на різдвяному ярмарку Брайтшайдплац в центрі Берліна в 20:20 (21:20 по Києву). Автомобіль проїхав ринком близько 80 м. В результаті 12 людей загинули, ще 48 постраждали.

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Водій вантажівки був затриманий, а пасажир, який перебував у кабіні, загинув.

Вантажівка, яка в'їхала на натовп в Берліні, був власністю транспортної компанії з Гданська. За кермом транспортного засобу повинен був бути кузен власника компанії Аріеля Журавського, але він перестав виходити на зв'язок з понеділка, 19 грудня, про це розповів сам Журавський в ефірі TVN24.