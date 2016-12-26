Бойовики ІДІЛ вбили близько 30 цивільних у Сирії - ЗМІ

09:56, 26 грудня 2016
Світ
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Щонайменше 30 цивільних осіб були вбиті, багато людей отримали поранення.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Принаймні 30 мирних мешканців загинули, велика кількість були поранені в неділю після того, як "Ісламська держава" атакувала мирних мешканців у сирійському місті Ель-Баб", – цитує агенція повідомлення турецьких військових, які вже протягом кількох тижнів тримають місто в  облозі.

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Бойовики ІДІЛ почали атаку в місті Ель-Баб, щоб попередити втечу цивільних із нього.

Нагадаємо, сирійські опозиційні угруповання та  турецькі війська взяли місто Ель-Баб в облогу кілька тижнів тому в рамках наступу на бойовиків ІДІЛ за планом операції  "Щит Євфрату".

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Теги: #ІДІЛ#жертви#цивільні