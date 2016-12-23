Бойовики ІДІЛ розробили "дистанційно керовані автомобілі-бомби"

Про це йдеться у сюжеті панарабського телеканалу Arabic Al Aan TV, головний офіс якого базується у Дубаї, передає ТСН.

Журналістка Дженан Моусса, яка спеціалізується на дослідженні діяльності "ІД", зазначає, що у покинутому бойовиками об'єкті поблизу міста Манбідж на півночі Сирії була знайдена доповідь "департаменту досліджень і розвитку "Ісламської держави" у провінції Алеппо". У ній йдеться про те, що ісламістам вдалося розробити 19 машин для вдосконалення терористичних атак. Також у доповіді є перелік ще восьми винаходів для розробок на майбутнє.

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Ключові слова в нових терористичних машинах "ІДІЛ" - пульт дистанційного керування. За допомогою таких пультів бойовики збираються використовувати самопідривні автомобілі-бомби, мінні поля, бронеавтомобілі тощо.

Зокрема, у доповіді "ІДІЛ" йдеться, що "департаменту досліджень" вдалося розробити дистанційно керований автомобіль, який за допомогою пульту керування буде прибувати до своєї цілі і вибухати. Ісламісти переконують, що такими машинами можна керувати на відстані трьох кілометрів і більше, в залежності від рельєфу. Максимальна дальність керування – 20 км за умови рівнинної області.

Таким чином бойовики приходять до рішення,що задля терактів не потрібно буде, щоб кожний надісланий смертник гинув. Навпаки, один боєць "ІД" зможе робити безліч атак дистанційно, не помираючи.

Серед винаходів, які плануються для розробки у майбутньому, виробництво ракет великої дальності, створення безпечного зв'язку і навіть літаки та дрони для відправки ракет у віддаленні місця.

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Журналістка Дженан Моусса зазначає, що доповідь "ІДІЛ" показує, що терористи зосередили увагу на атаках за допомогою дистанційного керування. Вона вважає це тривожним сигналом, адже ці технології можуть бути застосовані не лише у Сирії, але і в ЄС та США.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "Ісламського держави" опублікували відео з території російської військової бази у Пальмірі. Судячи з кадрів, база була залишена в поспіху і практично не постраждала. Бойовики, зокрема, захопили велику кількість зброї та боєприпасів, які не були знищені російськими військовими.