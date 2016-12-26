Сирійська армія в районі Пальміри ліквідувала 25 бойовиків ІДІЛ

Про це з посиланням на джерела серед сирійських військових повідомляє сирійське видання SANA.

"Підрозділи збройних сил в понеділок знищили більше 25 терористів ІДІЛ на схід від 4-ї станції на захід від Пальміри в районі Хомса", – йдеться у повідомлені.

Читайте такожБойовики ІДІЛ вбили близько 30 цивільних у Сирії - ЗМІ

Джерело повідомило, що такі втрати ІДІЛ стали наслідком запеклих сутичок з урядовими військами, внаслідок чого було поранено велику кількість терористів, знищено їхні запаси зброї та спорядження.

Нагадаємо, 11 грудня бойовики ІДІЛ знову захопили стародавнє сирійське місто Пальміра, незважаючи на удари російської авіації і військ сирійського уряду. Місто Пальміра було відбите у бойовиків ІДІЛ в березні минулого року військами сирійського уряду за підтримки російської авіації.