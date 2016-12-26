Битва за Мосул: сили Іраку і США готуються проникнути вглиб оплоту ІДІЛ

Про це заявив підполковник Джеймс Стюарт, командир батальйону, який надає підтримку іракським силам, повідомляє Reuters.

"Зараз ми проводимо наступний етап наступу і починаємо проникнення вглиб східних районів Мосула. Тому зараз відбувається позиціонування та визначення місцезнаходження людей і обладнання у місті... наступ відбудеться в найближчі кілька днів", - сказав Джеймс.

За словами Джеймса, темпи майбутнього етапу наступу в східній частині будуть залежати від опору бойовиків.

"Якщо ми досягнемо великих успіхів у перший день і наберемо обертів, то наступ може піти дуже швидко. Якщо бої будуть дуже важкими в перший день, і нам доведеться утримувати позиції, це може зайняти більше часу", - сказав він.

Читайте такожСирійська армія в районі Пальміри ліквідувала 25 бойовиків ІДІЛ

Нагадаємо, бойовики «Ісламського держави» сумарно вбили 21 мирного жителя в Мосулі, звинувативши їх у співпраці з підтримуваними США силами безпеки. Вбивства, показали, що ультра-безкомпромісна група зберегла свою здатність до поліцейського контролю Мосула, після початку наступу на північно-іракське місто. При цьому іракські війська заявили про знищення майже тисячі бойовиків ІДІЛ в боях за східний Мосул. При цьому наголошується, що за шість тижнів наступу іракські сили захопили майже половину східної частини Мосула.