Теракт у Берліні: поляк у кабіні вантажівки міг бути живим під час теракту

Водій вантажівки, яка в’їхала у натовп людей у центрі Берліна поблизу різдвяної ярмарки, імовірно був застрелений в голову. Про це повідомляє DW.

Видання зазначає, що водій, якого було знайдено на пасажирському сидіння, за національністю поляк. 19 грудня він чекав на складі в Берліні розвантаження сталі, коли вантажівку викрали.

"Розтин показав, що Лукаш Урбан був застрелений пострілом в голову між 15:30 та 17:30 за місцевим часом в день нападу вантажівки на берлінський різдвяний ярмарок", – йдеться у повідомленні. При цьому також зазначається, що водій зазнав значної втрати крові, внаслідок вогнепальних та ножових поранень.

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В той же час деякі ЗМІ допускають, що поляк міг бути живим в той момент, коли підозрюваний Аніс Амрі направив 40-тонну вантажівку на різдвяний ярмарок.

"Лікарі повідомили, що Урбан міг бути притомним і знаходився на пасажирському сидінні під час нападу. Слідчі вважають, що він, можливо, схопив кермо під час атаки, щоб змінити напрямок вантажівки і запобігти ще більшим жертвам", - йдеться у статті видання.

Нагадаємо, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.