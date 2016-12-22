У Берліні знову відкрили різдвяний ярмарок на площі, де фура вбила 12 людей (фоторепортаж)

Про це повідомляє німецьке видання Welt у Facebook.

У центрі Берліна 22 грудня відбувається повторне відкриття різдвяного ярмарку біля церкви Гедехніскірхе, де 19 грудня фура в'їхала в натовп людей.

Наразі на місці ярмарку встановили нові захисні огородження. З трансляція Welt у Facebook видно, що відвідувачі починають потрохи сходитися на площу.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті трагедії на ярмарку в Берлині загинули 12 людей, ще близько 50 отримали поранення.

Канцлер Німеччини назвала подію терактом і заявила, що країна не буде закривати різдвяні ярмарки, тому що не хоче жити в страху. 21 грудня поліція оголосила, що завершила роботи на місці трагедії і ярмарок незабаром відкриється знову.

21 грудня стало відомо, що поліція розшукує за підозрою у вчиненні теракту на площі Брайтшайдплац 23-річного громадянина Тунісу.

22 грудня німецька газета Bild з посиланням на федерального прокурора повідомила про затримання 4 підозрюваних у цій справі, втім невдовзі у прокуратурі спростували цю інформацію.