У Сирії повідомили про вбивство одного із ватажків ІДІЛ

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Керівник обсерваторії Рамі Абдурахман уточнив, що командувач загинув, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» намагалися витіснити Сирійські демократичні сили з села Джабар, яке вони відбили в ісламістів 26 грудня.

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Абдурахман також зазначив, що ісламісти зазнали невдачі в ході нічної контратаки, а Сирійські демократичні сили з курдськими військовими за підтримки США просунулися на відстань до 5 кілометрів на півночі Сирії.

Сирійська армія також заявила 27 грудня, що Абу Джандал був убитий в ході бойових дій в районі Табка, поблизу греблі. Прихильники ісламістів у соцмережах підтвердили його загибель.