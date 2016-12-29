У Голлівуді госпіталізували мати померлої актриси Керрі Фішер - ЗМІ

Видання TMZ повідомляє, що у Деббі Рейнольдс міг бути інсульт, передає російська служба Бі-Бі-Сі. 84-річна актриса в цей час знаходилася в будинку свого сина в Беверлі-Хіллз.

Деббі Рейнольдс відома своїми роботами у мюзиклах і комедіях в 1950-і та 60-і роки. Найвідомішим її фільмом була роль у картині "Співаючі під дощем".

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Її дочка - акторка Кері Фішер, яка зіграла принцесу Лею в кіноепопеї "Зоряні війни", померла 27 грудня в Лос-Анджелесі у віці 60 років.

Вона була госпіталізована в медичний центр імені Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі після обширного серцевого нападу, який трапився під час перельоту з Лондона.

Раніше УНІАН повідомляв, що актриса Кері Фішер, виконавиці ролі принцеси Леї в сазі "Зоряні війни", померла від серцевого нападу.