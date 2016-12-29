Штурм Мосула: армія Іраку заявила про початок другої фази наступу на місто (фоторепортаж)

15:31, 29 грудня 2016
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Іракські війська розпочали другу фазу наступу на частково контрольоване бойовиками "Ісламської держави" (ІД) місто Мосул.

Про це в четвер, 29 грудня, повідомив командир спецоперації Абдул Амір Рашид, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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"Сили армії, федеральна поліція та антитерористичні підрозділи розпочали другий етап операції зі звільнення східної частини Мосула", - сказав Рашид.

Як повідомляв УНІАН, сили коаліції цього тижня розбомбили останній міст, що з’єднував східну і західну частини Мосула. Вони відвоювали частину східного Мосула, але бойовики угруповання «Ісламська держава» досі утримують західну частину міста.

Найбільше місто, з-поміж контрольованих ісламістами в Іраку та Сирії, було вперше захоплене бойовиками в червні 2014 року. Крім Мосула, екстремісти, також контролюють іракські міста Тель-Афар, Аль-Каїм і Аль-Хавіджа.

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Теги: #Ірак#ІДІЛ#Мосул